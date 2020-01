F1, Arthur Leclerc entra nella Ferrari Academy: il fratello minore di Charles sbarca a Maranello (Di sabato 18 gennaio 2020) Arthur Leclerc è entrato a fare parte della Ferrari Driver Academy, il programma di crescita e di addestramento piloti voluto dalla Scuderia di Maranello. Il fratello minore di Charles, pilota del Cavallino Rampante in F1, è un giovane classe 2000 che promette davvero bene e in questa stagione sarà impegnato nella Formula Regional con la Prema Powerteam (il suo compagno di team sarà il brasiliano Gianluca Petecof). Il monegasco ha incominciato la sua carriera nel 2018 quando guidò nella Formula 4 France vincendo due gare, mentre l’anno scorso ha disputato il campionato tedesco ADAC Formel 4 con un successo a Hockenheim e sette piazzamenti sul podio valsi la quinta posizione in classifica generale. Non è mancato il commento di Charles Leclerc: “Sono felicissimo per mio fratello, farà parte della Ferrari Drivers Academy e correrà per la Prema nel ... Leggi la notizia su oasport

