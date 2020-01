Drogata, rapita e nascosta in un motel: 14enne riesce a salvarsi grazie a Snapchat (Di sabato 18 gennaio 2020) La popolare app Snapchat ha permesso ad una 14enne rapita da tre uomini di essere localizzata e salvata dalla polizia. Ecco come ci è riuscita Salva grazie a Snapchat. Sono macabri e drammati i dettagli della vicenda riguardante un’adolescente, trovata in un motel dove tre uomini la tenevano nascosta dopo averla Drogata e rapita. La … L'articolo Drogata, rapita e nascosta in un motel: 14enne riesce a salvarsi grazie a Snapchat NewNotizie.it. Leggi la notizia su newnotizie

