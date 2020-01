Dramma a Palermo, ricoverata per partorire ha un arresto cardiaco e muore: salvato il figlio (Di sabato 18 gennaio 2020) Rosalia Nuara, 40enne di Palermo, è morta alla clinica Triolo Zancla dove si era recata per partorire. La donna, che pare soffrisse di diabete, si era alzata per andare in bagno ed è poi svenuta. È andata in arresto cardiaco e per lei non c’è stato nulla da fare. salvato, invece, il bimbo che portava in grembo e che ora si trova nel reparto di terapia intensiva dell’ospedale Civico. Disposta l’autopsia per chiarire la causa del decesso. Tragedia a Palermo, dove una donna incinta di 40 anni, Rosalia Nuara, è morta alla clinica Triolo Zancla dove si era recata per partorire. È successo la scorsa notte: stando a quanto ricostruito finora, la paziente, che era ricoverata insieme ad altre persone, si era alzata per andare in bagno, ma poi si è sentita male ed è svenuta. Avrebbe avuto un arresto cardiaco dal quale non si è più ripresa. Hanno provato a rianimarla ma alla fine ne hanno dovuto ... limemagazine.eu

InterNapoli : Dramma in clinica, donna muore in attesa del parto: i medici salvano il suo bambino #MortaClinica #Palermo su… - periodicodaily : Palermo – Dramma al civico muore donna prima del parto: deceduto anche il neonato - novasocialnews : Il dramma di Rosalia, donna incinta morta prima del parto: deceduto anche il bambino #novasocialnews #nonstopnews… -