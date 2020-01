‘Dovete ammazzarmi se volete vendicarvi…’: Striscia la Notizia smaschera un finto guru (Di sabato 18 gennaio 2020) Striscia la Notizia smaschera un finto guru Qualche giorno fa il tg satirico Striscia la Notizia, è riuscito a smascherare uno dei finti guru che promettono a dei malcapitati di far guadagnare migliaia di euro ricorrendo a degli investimenti sul web. Ovviamente in tanti non credono a queste cose rendendosi conto che si tratta di una truffa, ma c’è chi per realizzare il proprio sogno, magari cambiare totalmente vita, ci prova lo stesso con tutte le conseguenze del caso. Così la storica inviata Chiara Squaglia e le telecamere della programma di Antonio Ricci attualmente capitanato dai comici palermitani Ficarra e Ficone, sono tornate a Lecce per chiedere delle spiegazioni a Riccardo Oliani. Quest’ultimo, che è pure giovane, sui suoi profili social si dichiara come un imprenditore di grande successo che può permettersi lussi e vizi. Stando alle numerose vittime che ha preso per i ... Leggi la notizia su kontrokultura

