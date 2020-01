Cellulare e tumori, la sentenza di Torino è una pietra miliare. Per me una boccata d’aria (Di sabato 18 gennaio 2020) La recente sentenza della Corte d’Appello di Torino – che ha riconosciuto il nesso causale fra insorgenza di un raro tumore del nervo acustico (neurinoma) in un lavoratore esposto a telefono Cellulare e l’uso per un tempo stimato di 12.600 ore nel corso di 15 anni – rappresenta una pietra miliare nella tormentata questione sulla pericolosità dei telefonini. Già la sentenza di primo grado aveva riconosciuto come malattia professionale la patologia in oggetto e questa ulteriore sentenza, che conferma quella di primo grado e rigetta il ricorso in appello avanzato dall’Inail, rende indubbiamente giustizia di tante reiterate prese di posizioni negazioniste sull’argomento. La sentenza merita di essere letta per intero, in quanto è esemplare sia per la coerenza delle argomentazioni che per la testimonianza dell’accuratissimo lavoro fatto dai Consulenti Tecnici d’Ufficio ... Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

