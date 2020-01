Calendario Serie A calcio in tv oggi: orari partite, streaming, guida Sky e DAZN (18 gennaio) (Di sabato 18 gennaio 2020) Nuovo sabato di partite per la Serie A di calcio 2019/2020, che vedrà disputarsi quest’oggi le sfide del ventesimo turno, il primo del girone di ritorno, con tre match, a cominciare dall’incontro delle ore 15.00, quando Lazio e Sampodoria si sfideranno in diretta su Sky, stessa emittente che coprirà anche Sassuolo-Torino delle 18.00. Con DAZN segui Napoli-Fiorentina IN streaming, LIVE E ON DEMAND: abbonati subito! Il big match serale – delle 20.45 – tra Napoli e Fiorentina verrà invece trasmesso da DAZN, che trasmetterà la sfida direttamente dallo Stadio San Paolo Il programma completo di oggi: 20^a giornata 15.00 Lazio-Sampdoria Sky Sport Serie A 18.00 Sassuolo-Torino Sky Sport Serie A 20.45 Napoli-Fiorentina DAZN Con DAZN 3 partite di Serie A TIM a giornata in esclusiva e tutta la Serie B IN streaming, LIVE E ON DEMAND: abbonati ... Leggi la notizia su oasport

Inter : ??? | CAMPIONATO Comunicati anticipi e posticipi fino alla 30ª giornata di @SerieA ?? Ecco il nostro calendario ??… - OfficialSSLazio : #SerieATIM ?? ?? Anticipi e posticipi, il calendario dei biancocelesti dalla 23ª alla 30ª giornata! ??… - FIGCfemminile : ?? 1??2??° giornata della #SerieAFemminile @TIM_vision: il girone di ritorno si apre con il derby fiorentino, la sfi… -