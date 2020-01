Amici, Javier contro tutti: ecco cosa è successo (Di sabato 18 gennaio 2020) Amici di Maria De Filippi 19 continua con il suo appuntamento pomeridiano: i ragazzi in questi giorni si stanno preparando per avere la possibilità di accedere al serale in prima serata su Canale 5. Proprio oggi pomeriggio Maria De Filippi ha mostrato ai ragazzi la reazione che uno dei concorrenti, Javier, ha avuto nei confronti del programma e delle persone della produzione. Amici, gli autori riprendono i ragazzi Durante la settimana su Real Time sono andati in onda spezzoni di rimproveri fatti dagli autori ai ragazzi partecipanti della trasmissione per la mancanza di educazione delle regole base. Si parla di ritardi, utilizzo del telefono durante le ore di lezione, poca pulizia negli spazi comuni e nel residence e poca attenzione in classe. Javier a questi rimproveri non ci sta, e con reazioni abbastanza violente, si sfoga contro Maria, la produzione e i compagni: Non me ne ... Leggi la notizia su trendit

