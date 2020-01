Trono over, ricordate Angela Di Iorio? Ecco cosa fa oggi e com’è diventata [FOTO] (Di venerdì 17 gennaio 2020) L’ex dama del dating show targato Maria De Filippi, Angela Di Iorio, aveva lasciato il programma lo scorso febbraio dopo essere stata pesantemente offesa dal ‘cavaliere’ Beniamino, detto ” Benny”. Ma cosa fa oggi l’ex dama? L’improvviso abbandono del Trono over Aveva lasciato lo studio in lacrime, la dama 70enne di Uomini e Donne, Angela … L'articolo Trono over, ricordate Angela Di Iorio? Ecco cosa fa oggi e com’è diventata FOTO proviene da www.meteoweek.com. Leggi la notizia su meteoweek

fedeeex_ : Sto recuperando ora le puntate del trono over. Dopo 10 minuti sto già volando ???? #uominiedonne - zazoomblog : Anticipazioni Trono Over Tina e Gemma ai Ferri Corti Segnalazione su Armando! - #Anticipazioni #Trono #Gemma… - zazoomblog : Anticipazioni Trono Over Tina e Gemma ai Ferri Corti Segnalazione su Armando! - #Anticipazioni #Trono #Gemma… -