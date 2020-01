Tour Down Under 2020: Fabio Sabatini e Simone Consonni i nuovi pilastri del “trenino” di Elia Viviani alla Cofidis (Di venerdì 17 gennaio 2020) Elia Viviani farà il suo esordio in maglia Cofidis tra pochi giorni al Tour Down Under, prima prova World Tour della stagione. Il campione europeo, nella sua nuova esperienza, è chiamato a ripetere quanto di buono fatto in Deceuninck Quick-Step, sodalizio con il quale ha raccolto ben 29 successi negli ultimi due anni. Non sarà, tuttavia, facile per l’azzurro mantenersi sui livelli favolosi toccati alla corte di Patrick Lefevere, poiché non avrà più due assi come Maxi Richeze e Michael Morkov a tirargli le volate. Nelle ultime due stagioni, infatti, Elia si è trovato sovente nella condizione di dover solo spingere il pallone in rete grazie al lavoro eccelso di taluni compagni che gli permetteva di non doversi preoccupare di rimanere intrappolato in quel groviglio di ciclisti che si viene a creare nelle fasi di preparazione degli sprint. Il veronese ha uno spunto fantastico negli ... Leggi la notizia su oasport

SpazioCiclismo : Amanda Spratt mette le cose in chiaro finalizzando una grande azione corale della Mitchelton-Scott #TourDownUnder - zazoomblog : Ciclismo Santos Women’s Tour Down Under 2020: risultato della seconda tappa. Amanda Spratt c’è! Tappa e maglia per… - OA_Sport : Ciclismo, Santos Women’s Tour Down Under 2020: risultato della seconda tappa. Amanda Spratt c’è! Tappa e maglia per… -