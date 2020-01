Smog Roma: domani nessuno stop, il 19 Gennaio la domenica ecologica (Di venerdì 17 gennaio 2020) domani a Roma nessuno stop del traffico mentre per il 19 Gennaio è stata confermata la domenica ecologica questo in considerazione del previsto miglioramento della qualità dell’aria. Le ultime previsioni fornite da ARPA Lazio sulla qualità dell’aria a Roma indicano un progressivo miglioramento nelle prossime 72 ore. Tenuto anche conto del provvedimento gia’ programmato della domenica ecologica del 19 Gennaio – che prevede la limitazione della circolazione a tutti i veicoli a motore all’interno della ZTL ”Fascia Verde” dalle 7.30 alle 12.30 e dalle 16.30 alle 20.30 (info in dettaglio sul Portale di Roma Capitale) – per la giornata di domani, sabato 18 Gennaio, il Campidoglio “non ritiene necessaria l’adozione di alcun provvedimento di limitazione della circolazione veicolare”.L'articolo Smog Roma: domani nessuno ... Leggi la notizia su meteoweb.eu

