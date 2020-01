Sicilia: Barone (Uil), 'in piazza ad Agrigento contro dissesto strade' (Di venerdì 17 gennaio 2020) Palermo, 17 gen. (Adnkronos) - "Per la Uil Sicilia la stagione di lotte e mobilitazioni è già partita e contro il vergognoso dissesto delle strade questo sindacato scenderà in piazza il prossimo sabato, ad Agrigento, per una manifestazione di protesta. Vogliamo rivendicare le opere infrastrutturali Leggi la notizia su liberoquotidiano

TV7Benevento : Sicilia: Barone (Uil), 'in piazza ad Agrigento contro dissesto strade'... - simonasuriano : Colpito da uno scandalo? Intercettazioni imbarazzanti ti riguardano? Fa niente... In Sicilia ricevi un prestigioso… - quotidianodirg : Regione, Musumeci: incarico speciale da 12 mila euro per Uccio Barone: “Musumeci elargisce 12mila euro al…… -