Si passa ai fatti concreti per Huawei P20 e P20 Pro con EMUI 10: la B156 stabile arriva in Cina (Di venerdì 17 gennaio 2020) arrivano alcune indicazioni decisamente interessanti per quanto riguarda gli tenti che in questi due anni si sono lasciati sedurre dai vari Huawei P20 e P20 Pro. Dopo le anticipazioni che vi abbiamo fornito nei giorni scorsi sulle nostre pagine, infatti, da oggi 17 gennaio possiamo passare finalmente a questioni più concrete sul fronte EMUI 10. Premetto che l'aggiornamento non sia ancora disponibile in Europa, ma questo venerdì abbiamo quantomeno segnali molto importanti dalla Cina. Cosa succede oggi 17 gennaio per Huawei P20 e P20 Pro Il fatto che i lavori per rendere disponibile l'aggiornamento in questione anche in Italia siano in fase avanzata, infatti, è testimoniato dal rollout della versione stabile di EMUI 10 per Huawei P20 e P20 Pro. Come accennato, in questo preciso istante dobbiamo circoscrivere il discorso alla Cina, ma dando uno sguardo allo storico recente di questo ... Leggi la notizia su optimaitalia

