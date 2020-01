Sanremo 2020, Myss Keta contro Amadeus: “Sono rimasta di ghiaccio” (Di venerdì 17 gennaio 2020) La bagarre su Amadeus e il suo prossimo Festival di Sanremo 2020, in programma dal 4 all’8 febbraio, non sembra destinata a placarsi. Dopo la presa di posizione di Heather Parisi, ecco che nelle scorse ore anche Myss Keta ha voluto dire la sua. Come riportato da Simone Alliva su Twitter, la “ragazza di Porta Venezia” ha deciso di non coprirsi dietro nessun velo. Replicando dunque in maniera diretta alle dichiarazioni di Amadeus, la performer lo ha accusato di aver pronunciato delle frasi sessiste nel corso della conferenza stampa per Sanremo 2020. Sanremo 2020: le parole di Myss Keta “Penso che il posto di una donna sia davanti a un uomo. Una donna non deve stare al posto che le impone la società”, ha dunque affermato la cantante. Che ha poi ribadito come dopo aver visto la conferenza stampa sia “rimasta come un ghiacciolo”. Come riportato anche da alcuni ... Leggi la notizia su notizie

