Pensioni, cosa cambia con la Manovra 2020: tutte le novità (Di venerdì 17 gennaio 2020) Confermate Quota 100, Opzione Donna e Ape sociale. Via libera alla rivalutazione degli assegni previdenziali che saranno adeguati all’inflazione. Di seguito tutte le conferme e le novità sulle Pensioni, introdotte dalla Manovra 2020. Pensioni, cosa cambia con la Manovra 2020 È stato uno dei temi più caldi della Legge di Bilancio 2020 e alla fine Quota 100 ha superato l’esame della Manovra ottenendo una conferma anche per il 2020. Il provvedimento è stato introdotto nel 2019 ed è previsto in via sperimentale fino alla fine del 2021, coprendo un intero triennio. Dunque non si tratta di una misura strutturale, e cioè valida per sempre. Questo significa che se non interverranno ulteriori provvedimenti, chiunque maturerà i requisiti dopo il 31 dicembre 2021, non potrà accedere a questa forma di pensionamento anticipato. Il mancato rinnovo di Quota 100 dopo il 2021, potrebbe ... Leggi la notizia su notizie

