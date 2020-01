Paolo Del Debbio malore in diretta: abbandona lo studio per il dolore (Di venerdì 17 gennaio 2020) malore in diretta per Paolo Del Debbio, che a causa del dolore è stato costretto ad abbandonare lo studio durante la puntata di Dritto e Rovescio, su Rete 4. A due ore dall’inizio della puntata del 16 gennaio, infatti, il conduttore è stato costretto a fermarsi e lasciare la trasmissione. Il motivo è da ricondurre ad un forte dolore alla gamba, diventato insopportabile nel corso della puntata. Queste le parole di Del Debbio che, di ritorno da una pausa pubblicitaria, ha spiegato ai telespettatori e agli ospiti presenti in studio: “Ho un problema a una gamba che pensavo di superare durante la puntata, invece non riesco a stare in piedi e ho bisogno di riposare”. A sostituire Paolo Del Debbio è subentrato il collega Marcello Vinonuovo. Lo stesso Del Debbio si è premurato di passare il testimone al collega con eleganza e gratitudine: “È ... Leggi la notizia su velvetgossip

