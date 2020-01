Omicidio nel Bergamasco, trovato senza vita un ragazzo di 20 anni (Di venerdì 17 gennaio 2020) Probabile Omicidio in provincia di Bergamo. Un ragazzo kosovaro di 20 anni è stato trovato senza vita a Calcio. Fermato un suo connazionale. CALCIO (BERGAMO) – Aperta un’indagine per Omicidio a Calcio, in provincia di Bergamo, dopo il ritrovamento del corpo senza vita di un ragazzo di 20 anni di origine kosovare. Gli inquirenti per questa morte hanno rintracciato e fermato un connazionale della vittima per interrogarlo. Non è chiaro se l’uomo è sospettato per l’uccisione del giovane oppure è stato sentito come persona informata sui fatti. Accertamenti in corso. ragazzo di 20 anni morto nel Bergamasco Il corpo senza vita del giovane è stato rinvenuto nelle prime ore di venerdì 17 gennaio 2020 in uno dei navigli di Calcio. Secondo le prime informazioni, la vittima è stata trasportata per una cinquantina di metri dal suo assassino prima di fare perdere le ... Leggi la notizia su newsmondo

