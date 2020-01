“Niente luna di miele”. Uomini e Donne, è giallo su Anna Munafò e Giuseppe, sposi appena un mese fa (Di venerdì 17 gennaio 2020) Anna Munafò ha sposato il suo Giuseppe meno di un mese fa. Per l’ex tronista di Uomini e Donne, che sembra aver finalmente trovato la sua anima gemella, un momento d’oro. A qualcuno però sembrato strano che, dopo la festa, la coppia abbia deciso di rimandare il viaggio di nozze. Un dubbio che, a alcuni, ha fatto balenare l’idea di una rottura precoce della coppia a solo un mese dal matrimonio. Il motivo? Sono stati costretti a rimandare il loro viaggio di nozze poiché la Munafò sta aprendo il suo nuovo negozio di arredamento. Dopo aver completato questo progetto, Anna spera di poter trascorrere la sua luna di miele in un posto caldo. Potrebbe, però, non essere fattibile, visto che una volta che sarà aperto il negozio lei dovrà lavorarci. Continua dopo la foto Anna e Giuseppe, dopo il matrimonio, hanno un sogno: “Creare una squadra di calcio: non con dei giocatori, ma con dei bimbi”. La ... Leggi la notizia su caffeinamagazine

