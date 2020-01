L. Elettorale: Marcato (Lega), 'la sovranità non appartiene al popolo ma a elite' (Di venerdì 17 gennaio 2020) Venezia, 17 gen. (Adnkronos) - “È ormai evidente che in questo Paese la sovranità non appartiene al popolo, ma ad una élite di persone e di potere”. Il responsabile nazionale sicurezza e immigrazione della Lega, Roberto Marcato commenta così la bocciatura del Referendum della Corte costituzionale. “ Leggi la notizia su liberoquotidiano

luca_marcato : RT @BeltramoPaolo: Matteo Salvini ha fatto propaganda con la felpa del Sic58 addosso. Aveva 8 anni per dirci che voleva bene al SIC. Così… - acaitaliasati : RT @andrewconcepts: @roberto_marcato @IPlebeo @agorarai Quindi, giusto processarlo per una cosa gravissima CHE HA FATTO. pero’ fuori dal co… - andrewconcepts : @roberto_marcato @IPlebeo @agorarai Quindi, giusto processarlo per una cosa gravissima CHE HA FATTO. pero’ fuori da… -