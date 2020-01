Il referendum elettorale era un’arma per la spallata di Salvini, nient’altro (Di venerdì 17 gennaio 2020) La Corte Costituzionale ha dichiarato inammissibile il referendum per abrogare la parte proporzionale dell’attuale legge elettorale e che mirava a ottenere un sistema maggioritario puro. Si trattava di un’iniziativa promossa da otto consigli regionali di centro-destra e a cui il leader leghista Matteo Salvini teneva molto. E invece la Consulta ha bloccato tutto, parlando – tra le altre cose – di natura manipolativa del quesito, in particolare nella parte relativa alla ridefinizione dei collegi. L’eventuale abrogazione proveniente dal referendum avrebbe lasciato un vuoto, dal momento che non vi sarebbe stata una nuova legge elettorale immediatamente applicabile. “È una vergogna, è il vecchio sistema che si difende: Pd e 5stelle sono e restano attaccati alle poltrone”, ha attaccato Salvini, dimenticando come la Corte Costituzionale non abbia nulla a che fare con l’esecutivo. ... Leggi la notizia su wired

