Grande Fratello Vip, la battutaccia di Wanda Nara su Barbara Alberti. I fan: “Cafona inqualificabile” (Di venerdì 17 gennaio 2020) Grande Fratello Vip, la battutaccia di Wanda Nara su Barbara Alberti. I fan: “Cafona inqualificabile” Gaffe in diretta per Wanda Nara, opinionista del Grande Fratello Vip: durante la terza puntata del reality condotto da Alfonso Signorini e andato in onda su Canale 5, la moglie di Mauro Icardi ha pronunciato una battutaccia riferita alla giornalista e scrittrice Barbara Alberti (qui il suo profilo). La frase non è sfuggita agli spettatori, che sui social hanno criticato duramente l’opinionista, definendola “cafona” e “inqualificabile”. A scatenare la reazione sui social è una battuta pronunciata da Wanda Nara e destinata a Pupo, altro opinionista in studio scelto da Signorini per la quarta edizione del GFVip. L’argomento in questione è quello dei baci nella casa. Come riportano i fan su Twitter, Wanda Nara avrebbe detto ironica a Pupo: ... Leggi la notizia su tpi

Striscia : Secondo voi, chi è più indicato a condurre il #GFvip? Correte sul nostro sito per dircelo ????????????… - GrandeFratello : Grande Fratello, dopo aver effettuato le dovute verifiche, comunica che Antonio Zequila non ha pronunciato alcuna… - trash_italiano : Non ci siamo mai sbagliati su quell'essere. Lo schifo lo avevamo già visto al Grande Fratello. #DomenicaLive -