Fresan, oltre il contenitore del romanzo (Di venerdì 17 gennaio 2020) O meglio ancora: Cominciare così?E, poco più sotto, quanto segue.Che luce sia, sia fatta luce sull’improvvisa ma non inaspettata apparizione di un paesaggio. Andare dal generale al particolare, all’individuo, all’«eroe» della storia.Il tipo di incipit – la solida fondazione ed evoluzione di un intero mondo sulla pagina e tra le sue righe, prima che gli abitanti facciano il loro ingresso, prima che inizino a muoversi da sinistra e destra – considerato obbligatorio per i romanzi del diciannovesimo secolo.Trovarsi davanti a un testo come La parte inventata di Rodrigo Fresán, edito da Liberaria, è di per sé un affrontare qualcosa di nuovo, qualcosa che si muove al confine tra quello che è stato il romanzo del ventesimo secolo e quello in cui si sta trasformando. Già dalle prime battute – la ... Leggi la notizia su huffingtonpost

Fresan oltre Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Fresan oltre