Ferrara, Solaroli si autosospende dalla Lega dopo l’audio di Piazzapulita (ma rimane consigliere comunale) (Di venerdì 17 gennaio 2020) Il vicecapogruppo della Lega a Ferrara, Stefano Solaroli, ha deciso di autosospendersi dagli incarichi e dall’attività della Lega dopo la diffusione dell’audio durante il programma Piazzapulita in cui si sentirebbe Solaroli offrire a una colLega di partito, entrata in conflitto con i vertici del Carroccio, un lavoro retribuito dal Comune in cambio delle dimissioni da consigliera comunale. «Per tutelare la Lega e l’immagine del partito e in attesa che venga fatta chiarezza ho comunicato al segretario della sezione di Ferrara la mia intenzione di autosospendermi dagli incarichi e dalle attività di partito». Solaroli non si è sospeso invece dalla carica di consigliere comunale e ha fatto sapere di aver dato mandato al suo Legale «di presentare una denuncia contro chi ha cercato di screditarmi e contro chi ha divulgato una registrazione avvenuta in maniera ... Leggi la notizia su open.online

