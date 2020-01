Dragon Ball Z Kakarot: Come ottenere e usare le Sfere del Drago (Di venerdì 17 gennaio 2020) State giocando a Dragon Ball Z Kakarot e volete recuperare le Sfere del Drago per esprimere il desiderio a Shenron? Allora siete nel posto giusto, in questa guida vi spiegheremo tutto quello che c’è da sapere. Come ottenere e usare le Sfere del Drago in Dragon Ball Z Kakarot Iniziamo subito dicendovi che le Sfere del Drago non sono presenti in gioco fin da subito ma dovrete almeno completare la saga di Freezer, quindi una volta giunti sulla terra sbloccherete il Tutorial che vi illustrerà tutto. A questo punto potrete partire alla loro ricerca, quindi tenete sotto controllo il radar in alto a destra e non appena vedrete un punto arancione, significa che in zona è presente una sfera, quindi setacciatela per trovarla. Vi anticipiamo che purtroppo le Sfere cambiano posizione continuamente, per tanto non è possibile ottenere una mappa con ... Leggi la notizia su gamerbrain

