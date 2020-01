CorSport: Napoli, ribaltone in porta. Ospina sorpassa Meret (anche se non è ufficiale) (Di venerdì 17 gennaio 2020) David Ospina sta ribaltando le gerarchie della porta del Napoli scrive il Corriere dello Sport. Lo si capisce leggendo tra le righe delle dichiarazioni di Gattuso dopo la partita con il Perugia di Coppa Italia. Il tecnico ha detto che gli piace la capacità più spiccata del colombiano di usare i piedi rispetto a Meret. Scrive il quotidiano sportivo: “Al momento, però, sebbene i sospetti siano fortissimi e altrettanto fondati, la controprova del sorpasso definitivo non è ufficiale. Da bollettino medico del club, infatti, Alex non ha ancora assorbito il colpo al fianco sinistro rimediato con l’Inter e dunque non è al meglio. E domani, con la Fiorentina, per la terza partita consecutiva, toccherà a Ospina”. A Gattuso piace l’idea dell’uomo in più, continua il Corriere dello Sport. “L’idea di un portiere abile con i piedi stuzzica Rino proprio per il tentativo di creare ... Leggi la notizia su ilnapolista

napolista : CorSport: #Napoli, ribaltone in porta. #Ospina sorpassa #Meret (anche se non è ufficiale) È la terza di fila per i… - SiamoPartenopei : CorSport - Ghoulam non ha intenzione di lasciare il Napoli a gennaio, vuole giocarsi le chance in azzurro! - napolipiucom : #napoli CorSport – Ghoulam resta al Napoli, Younes pronto a dire addio: Ghoulam resta al… -