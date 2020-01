Caso Galeone: revocati i domiciliari per l’ex Prefetto di Benevento (Di venerdì 17 gennaio 2020) Tempo di lettura: 1 minutoCosenza – Il gip del Tribunale di Cosenza, Letizia Benigno, ha deciso di revocare gli arresti domiciliari per l’ex Prefetto di Cosenza e di Benevento, Paola Galeone. Rimasta coinvolta in un episodio di presunta corruzione, per la Galeone sono stati disposti gli arresti con la misura dell’interdizione per un anno dai pubblici uffici. L'articolo Caso Galeone: revocati i domiciliari per l’ex Prefetto di Benevento proviene da Anteprima24.it. Leggi la notizia su anteprima24

InserraMichele : RT @ilquotidianoweb: Caso Galeone, il gip revoca gli arresti domiciliari per l'ex prefetto di Cosenza - ilquotidianoweb : Caso Galeone, il gip revoca gli arresti domiciliari per l'ex prefetto di Cosenza