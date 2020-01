Baldur's Gate 3: Larian Studios stuzzica i fan con un video che annuncia novità in arrivo a febbraio (Di venerdì 17 gennaio 2020) Da qualche tempo non abbiamo più sentito parlare di Baldur's Gate 3, prossimo titolo in via di sviluppo dai creatori di Divinity: Original Sin. Il team di Larian Studios è stato abbastanza silenzioso in questo periodo, tuttavia qualcosa pare stia cambiando.Attraverso l'account ufficiale Twitter, lo studio ha pubblicato un particolare e breve video in cui viene mostrato velocemente il lavoro dietro al terzo capitolo della serie. Tra combattimenti, ambientazioni e attori, il filmato non mostra scene di gioco: tuttavia verso la fine della presentazione balza all'occhio una data, ovvero il 27 febbraio, giorno in cui presumibilmente sapremo qualcosa di più a riguardo.Attualmente non abbiamo ulteriori dettagli da condividere: toccherà quindi aspettare ancora poco più di un mese per sapere quali informazioni Larian Studios svelerà riguardo Baldur's Gate 3. Il gioco era stato annunciato per la ... Leggi la notizia su eurogamer

