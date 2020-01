AnDy, la nuova tuta sensorizzata dell’Istituto italiano di tecnologia (Di venerdì 17 gennaio 2020) Robot sempre più vicini alle capacità dell’essere umano, in grado di compiere movimenti con la coordinazione, la precisione e la giusta dose di forza per rivestire ruoli sempre più collaborativi e di supporto: questo è il sogno. La realtà, sempre più vicina a noi, sono gli organismi come quello che vedete in questo video: AnDy, il primo prototipo di tuta interamente sensorizzata che raccoglie in tempo reale l’enorme mole di informazioni racchiuse in un corpo umano in movimento, per poi tradurle in modelli informatici da dare in pasto ai robot del futuro. A svilupparlo, i ricercatori del Dynamic interaction control lab dell’Iit, l‘Istituto italiano di tecnologia con sede a Genova. Come funziona? Grazie a una rete sofisticatissima di sensori (280 solo sotto la pianta del piede) che, una volta indossati, captano le caratteristiche posturali e gli sforzi muscolari ... Leggi la notizia su wired

