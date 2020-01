Windows 10: aggiornamento sicurezza rilasciato da Microsoft, le criticità (Di giovedì 16 gennaio 2020) Windows 10: aggiornamento sicurezza rilasciato da Microsoft, le criticità Microsoft ha rilasciato un aggiornamento di sicurezza per Windows 10. Sulla pagina ufficiale dove è possibile scaricare la patch è spiegato il problema che molti utenti con PC equipaggiato con Windows 10 potrebbero avere sotto l’aspetto security, una vulnerabilità importante che potrebbe permettere un più agevole ingresso dei malware nei software installati. Windows 10 sotto attacco? Microsoft lancia patch di sicurezza “Esiste una vulnerabilità legata allo spoofing”, avverte Microsoft, “nel modo in cui Windows CryptoAPI (Crypt32.dll) convalida i certificati ECC (Elliptic Curve Cryptography)”. Per spoofing si intende quella manipolazione dei dati tramite falsificazione di indirizzo IP o nell’utilizzo non consentito di username e password di altri utenti, o ancora, ed è questo il caso, di camuffamento ... Leggi la notizia su termometropolitico

