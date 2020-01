Viabilità Roma Regione Lazio del 16-01-2020 ore 10:30 (Di giovedì 16 gennaio 2020) Viabilità 16 GENNAIO 2020 ORE 10:20 GIUSEPPE CUTRUPI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio ANCORA DISAGI PER COLORO CHE SONO IN VIAGGIO SULLA CARREGGIATA ESTERNA DEL RACCORDO, A CAUSA DI UN INCIDENTE CI SONO CODE TRA FLAMINIA E TRIONFALE. PROBLEMI ANCHE SULLA PONTINA DOVE UN ALTRO INCIDENTE, SI TRATTA DI UN TAMPONAMENTO TRA DUE VETTURE, PROVOCA CODE DAL RACCORDO A TOR DE CENCI VERSO LATINA. NEL SENSO OPPOSTO PER LAVORI SI PROCEDE INCOLONNATI TRA APRILIA E VIA VALLELATA. INFINE A Roma, DISPOSTA ANCHE PER LA GIORNATA DI OGGI LA LIMITAZIONE ALLA CIRCOLazioNE VEICOLARE PRIVATA NELLA Z.T.L. “FASCIA VERDE”. IL BLOCCO SARÀ ATTIVO FINO ALLE 20:30 PER CICLOMOTORI E MOTOVEICOLI “PRE EURO 1” ED “EURO 1” E PER AUTOVEICOLI ALIMENTATI A BENZINA “EURO 2”. DIVERSA FASCIA ORARIA PER GLI AUTOVEICOLI DIESEL FINO A “EURO 6”, CHE DOVRANNO, INVECE, RISPETTARE IL ... Leggi la notizia su romadailynews

