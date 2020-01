The New Pope, due nuove puntate venerdì 17 gennaio su Sky Atlantic e Now Tv (Di giovedì 16 gennaio 2020) The New Pope anticipazione e recensione puntate di venerdì 17 gennaio su Sky Atlantic, Sky Cinema Uno e in streaming su Now Tv Gli abbonati Sky da più di 3 anni hanno già la possibilità di vedere le due nuove puntate di The New Pope, in arrivo per tutti su Sky Atlantic, Sky Cinema Uno e in streaming su Now Tv (oltre che in mobilità con Sky Go) venerdì 17 gennaio, disponibili poi in on demand. E proprio la visione successiva è fondamentale per la serie che in 7 giorni ha già raggiunto il milione di spettatori raddoppiando il dato dell’esordio (fonte Sky). Intanto la serie sequel di The Young Pope, ha debuttato anche negli USA su HBO con poco più di 200 mila spettatori nella serata del lunedì che la rete cable dedica alle miniserie e ai prodotti di importazione, puntando ormai tutto su streaming e on demand. Il racconto dei meandri del Vaticano, tra intrighi e ideologie, firmato da ... Leggi la notizia su dituttounpop

