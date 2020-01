Simona Ventura: “XFactor? La direzione di Alessandro Cattelan non è riuscita. In questi anni solo musica sconosciuta. Manuel Agnelli? Non so chi sia” (Di giovedì 16 gennaio 2020) “Sono una donna che ha sempre pagato a caro prezzo le proprie emozioni. Ho avuto momenti bui ma grazie a Dio ho sempre avuto la forza di ricominciare“: parole di Simona Ventura, che al settimanale Chi ha raccontato della sua vacanza a Sharm el-Sheikh con Giovanni Terzi, il futuro marito, e la sua famiglia. Simona ha interrotto la lunga storia con Gerò Carraro nel 2018 e ha poi incontrato il giornalista con il quale “le nozze sono in programma“. Qualche parola anche su XFactor, che per la Ventura è stato un programma fortunato. Un format che conosce bene: “Penso che il programma abbia trascurato la missione di essere trasversale e la direzione artistica di Alessandro Cattelan non mi è sembrata riuscitissima. Manca la parte popolare e quella bisogna saperla fare, in questi anni si sono occupati di musica sconosciuta”. E alla domanda su Manuel Agnelli, ... Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

FQMagazineit : Simona Ventura: “XFactor? La direzione di Alessandro Cattelan non è riuscita. In questi anni solo musica sconosciut… - Noovyis : (Simona Ventura: “XFactor? La direzione di Alessandro Cattelan non è riuscita. In questi anni solo musica sconosciu… - infoitcultura : Simona Ventura: terzo sì con il giornalista che le ha rubato il cuore -