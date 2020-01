Sanremo, Amadeus: «Frasi sessiste? Io frainteso». Su Instagram: «Non sono responsabile di ciò che capisci» (Di giovedì 16 gennaio 2020) L’ultimo post che appare sul suo profilo Instagram consiste in una citazione di Massimo Troisi: «Io sono responsabile di quello che dico, non di quello che capisci». Il riferimento fatto dal conduttore Amadeus è chiaro: riguarda la polemica che infuria nelle ultime ore circa le Frasi pronunciate a proposito della modella 25enne Francesca Sofia Novello, fidanzata di Valentino Rossi, selezionata tra le 10 donne che lo accompagneranno alla guida del festival di Sanremo perché – parole dello stesso Amadeus – «è una ragazza bellissima: è stata scelta da me perché, oltre la bellezza, ha la capacità di stare vicino a un grande uomo rimanendo un passo indietro. Ero curioso, è una scommessa personale». «La gente quando non capisce inventa». È questo l’hashtag correlato al post pubblicato dal profilo Instagram gestito in coppia da Amadeus e sua moglie Giovanna ... Leggi la notizia su open.online

