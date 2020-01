Pietro Migliaccio è morto dopo un malore | addio al dietologo de I fatti vostri Lutto in

Addio a Pietro Antonio Migliaccio - il nutrizionista della televisione : Pietro Antonio Migliaccio è morto. Il nutrizionista della televisione si è spento all’età di 86 anni dopo un malore. L’annuncio dato dal suo studio. ROMA – Lutto nel mondo della televisione italiana. Pietro Antonio Migliaccio è morto all’età di 86 anni in un ospedale romano dopo un malore avuto nella serata di mercoledì 15 gennaio 2020. L’annuncio del decesso è stato dal suo studio. “La scomparsa del ...

Pietro Migliaccio è morto : malattia e causa morte. Chi era il dietologo : Pietro Migliaccio è morto: malattia e causa morte. Chi era il dietologo Nella notte di giovedì 16 gennaio 2020 è morto Pietro Migliaccio, famoso dietologo, nato nel 1934 a Catanzaro. Un malore lo ha colpito nella serata di ieri, mercoledì 15, e subito sono stati allertati i soccorsi che lo hanno trasferito in ospedale, ma purtroppo non c’è stato nulla da fare. La moglie del dottore, Maria Teresa Strumendo, ha affermato all’Ansa che la causa ...

Addio Pietro Migliaccio - morto il nutrizionista della tv : Si è spento a Roma a 86 anni il nutrizionista Pietro Antonio Migliaccio, volto noto della televisione e docente in Scienza dell’alimentazione. La notizia è stata resa nota sul sito del suo studio medico, come riporta l’Ansa. Specialista in Gastroenterologia, presidente emerito della Società italiana di Scienza dell’Alimentazione aveva infatti partecipato a numerose trasmissioni come divulgatore. Era fra i massimi esperti in ...

