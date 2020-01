Orzinuovi, trovato un pezzo di pandoro con dei chiodi, per la strada, destinato ai cani (Di giovedì 16 gennaio 2020) Lo spiacevole episodio è accaduto a Orzinuovi, un comune italiano in provincia di Brescia. Una ragazza, residente del posto, ha lanciato un allarme sui social network, dopo essere uscita a passeggio con il suo amico a quattro zampe ed aver notato a terra, un pezzo di pandoro con dei chiodi. Un fatale boccone posizionato da qualche mente malata e destinato ai cani. Secondo quanto riportato, quel tratto di strada è spesso utilizzato dai residenti per portare a passeggio i propri animali domestici. La giovane infuriata dal gesto, oltre ad aver postato l’immagine sui social, come avvertimento a tutti gli abitanti, ha denunciato l’accaduto alle forze dell’ordine. I Vigili sono intervenuti immediatamente e adesso stanno indagando per scoprire chi sia stato a lasciare quel boccone di pandoro ... Leggi la notizia su bigodino

