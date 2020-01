Mancini: «Oggi un’altra Roma. Zaniolo ci mancherà» (Di venerdì 17 gennaio 2020) Mancini commenta la vittoria della Roma contro il Parma: «Gara preparata al meglio. Teniamo alla Coppa Italia, ma ora testa a Genova» Il difensore della Roma, Gianluca Mancini, ha parlato in zona mista al termine della sfida di Coppa Italia contro il Parma. Ecco il pensiero del centrale italiano: «Siamo entrati in campo bene, era stata preparata al meglio. La Coppa Italia è una competizione a cui teniamo, adesso testa a Genova. Cristante in difesa? Un giocatore intelligente, ha voglia di mettersi a disposizione. Zaniolo? Dopo la partita eravamo amareggiati, io lo conosco da quando era piccolino. L’infortunio fa parte del gioco, purtroppo è successo a lui». Leggi su Calcionews24.com Leggi la notizia su calcionews24

