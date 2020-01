M5S: Di Marzio, ‘lascio Gruppo, contro di me epurazione di fatto’ (3) (Di giovedì 16 gennaio 2020) (Adnkronos) – “Avverso simili censure, con involontaria eloquenza, non si è registrata alcuna presa di posizione ufficiale in difesa di un essenziale principio democratico -ha detto ancora l’ormai ex senatore M5S- cui si era, altrimenti, costantemente inneggiato, lasciando così che venissi additato quale eretico, ovvero, meno eufemisticamente, traditore. “Mentre quell’indifferenza si sarebbe potuta ascrivere all’irrilevanza dell’accaduto, non può invece risultare accettabile, per quanto mi riguarda, il silenzio che ha accolto giudizi con cui, lungi dal rispettare principi fondanti, è stata invece esplicitamente stigmatizzata, pur se in forma impersonale, la scelta da me compiuta”. “Ho assistito al ricorso, anziché ad argomenti di merito, a triti luoghi comuni e a strategie di ammonizione e colpevolizzazione mediante argumenta ... Leggi la notizia su meteoweb.eu

