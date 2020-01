La vendita del dominio .org è sempre più un oscuro rompicapo (Di giovedì 16 gennaio 2020) (Foto di Michal Jarmoluk da Pixabay) La vendita del dominio .org fa ancora parlare di sé. Dopo che l’Internet corporation for assigned names and numbers (Icann), l’organizzazione che sovraintende i domini di alto livello di internet, ha chiesto maggiore trasparenza sull’accordo in corso, il Public Internet Registry (Pir), l’Internet Society (Isoc) e Ethos Capital hanno risposto ma, nei fatti, hanno confuso ancora di più faccenda. Nonostante la promessa di maggiore trasparenza, i tre enti hanno prima pubblicato e poi rimosso i nomi di chi dirigerà il nuovo organismo, che sovrintende gli oltre 10 milioni di indirizzi internet .org. Oltre a rifiutarsi poi di fornire i nomi degli incaricati, Icann ha informato che le tre società hanno anche rifiutato di pubblicare “il contratto di acquisto delle azioni sottostanti, informazioni finanziarie sensibili, informazioni ... Leggi la notizia su wired

