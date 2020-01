La Consulta boccia il referendum (e anche oggi Calderoli diventa costituzionalista domani) (Di giovedì 16 gennaio 2020) Nonostante l’espertone della Lega Roberto Calderoli assicurasse che non sarebbe andata così, non si terrà il referendum sulla legge elettorale sostenuto dalla Lega per abrogare le norme sulla distribuzione proporzionale dei seggi e trasformare il sistema in un maggioritario puro. La Corte costituzionale lo ha dichiarato inammissibile perché “eccessivamente manipolativo”. Il quesito referendario era stato proposto da otto consigli regionali (di Veneto, Piemonte, Lombardia, Friuli Venezia Giulia, Sardegna, Abruzzo, Basilicata e Liguria), tutti guidati dal centro-destra. La Consulta boccia il referendum (e anche oggi Calderoli diventa costituzionalista domani) Eppure Calderoli aveva assicurato che il suo referendum era costituzionale, strano! L'articolo La Consulta boccia il referendum (e anche oggi Calderoli diventa costituzionalista domani) proviene da ... Leggi la notizia su nextquotidiano

