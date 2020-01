Fitbit, arriva (a sorpresa) il rilevamento del livello di ossigeno nel sangue (Di giovedì 16 gennaio 2020) (Foto: Fitbit) A quanto pare molti dei modelli di smartband e smartwatch Fitbit erano dotati sin dal giorno zero dell’hardware necessario per il rilevamento del livello di ossigeno del sangue. Tuttavia, si è scelto soltanto ora di abilitarlo. Tutto è iniziato da una serie di segnalazioni su Reddit di utenti che hanno iniziato all’improvviso a godere di questa utile funzione su modelli come Versa, Ionic (foto) e Charge 3. A cosa serve questo valore? Può essere molto prezioso per chi soffre di patologie all’apparato respiratorio come asma e apnee notturne, ma anche in generale per chi è cardiopatico. Analizzando le segnalazioni sui vari forum non sembra che l’attivazione del rilevamento dipenda dalla regione geografica, dal tipo di dispositivo né da un’eventuale sottoscrizione di un piano premium. Secondo quanto riportato da Engagdet, la novità sarà ... Leggi la notizia su wired

