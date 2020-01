Europa, si ripresentano condizioni di METEO ESTREMO (Di giovedì 16 gennaio 2020) Dopo un avvio di 2020 all'insegna dell'Alta Pressione, le condizioni METEO europee stanno cambiando. Un cambiamento che sta colpendo anzitutto i settori occidentali e settentrionali perché proveniente dall'Oceano Atlantico e possiamo dirvi che per certi versi trattasi di un peggioramento dal sapore autunnale. Stiamo parlando, molti di voi l'avranno già sentita nominare, della tempesta Brendan che si è abbattuta con violenza inaudita in Gran Bretagna. Oltre alle piogge torrenziali sono state registrate raffiche di vento fino a 130 chilometri all'ora, con conseguenti enormi mareggiate e locali inondazioni (sia a causa delle onde sia a causa delle abbondanti precipitazioni). Non sono mancati danni e disagi, notevoli difatti i problemi soprattutto nei collegamenti ferroviari e negli spostamenti via mare che hanno subito pesanti rallentamenti o cancellazioni. I disagi hanno ... Leggi la notizia su meteogiornale

