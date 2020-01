Come velocizzare qualsiasi Mac (Di giovedì 16 gennaio 2020) Nonostante il prezzo elevato, le versioni base dei Mac venduti da Apple, risultano dotate di caratteristiche tecniche poco performanti. Non è difficile infatti trovarsi difronte ad un dispositivo con soli 8GB di RAM e 128GB leggi di più... Leggi la notizia su chimerarevo

DanittoDaner : RT @SmartCAE: Guarda questo video per scoprire come puoi velocizzare la tua progettazione con la simulazione e #Femap. Guarda qui: https://… - SmartCAE : Guarda questo video per scoprire come puoi velocizzare la tua progettazione con la simulazione e #Femap. Guarda qui… - passeg : @lageloni @agnosticIT Ma come faceste a perdere le elezioni... Eravate i mejo!! Poi bastava velocizzare, er grande… -