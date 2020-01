Calendario Coppa Italia 2020: orari quarti di finale, programma, tv e streaming (Di venerdì 17 gennaio 2020) Come da tradizione la Coppa Italia di calcio maschile è entrata definitivamente nel vivo a gennaio, in cui sono in programma tutti gli incontri degli ottavi e dei quarti di finale del tabellone principale. Il livello della competizione, grazie all’ingresso in gara delle prime otto classificate della scorsa Serie A, è salito notevolmente ed ora tutte le partite sono ricche di grande incertezza e spettacolo. Con la conclusione dell’ultimo ottavo di finale tra Parma e Roma, si è finalmente delineato il quadro delle otto qualificate ai quarti di finale della Coppa nazionale. Il programma del prossimo turno comincerà già a partire da martedì 21 gennaio con l’affascinante confronto diretto tra Napoli e Lazio allo stadio “San Paolo”, mentre la sera successiva toccherà ai campioni d’Italia della Juventus scendere in campo tra le mura amiche dell’Allianz ... Leggi la notizia su oasport

