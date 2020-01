Arsenal, parla Ozil: «Felice di restare anche l’anno prossimo» (Di giovedì 16 gennaio 2020) Arsenal, parla Mesut Ozil sul proprio futuro: «Felice di continuare coi Gunners quest’anno e anche il prossimo, sono emozionato» Mesut Ozil, giocatore dell’Arsenal, ha rilasciato alcune dichiarazioni sul proprio futuro ai microfoni di BeIn Sports. Ecco le parole del fantasista tedesco, che si è detto sicuro sul destino con la maglia dei Gunners: «Sono Felice di poter continuare qui quest’anno e anche il prossimo. Non so cosa porterà il futuro, ma sono emozionato per quello che potrà riservarmi». Leggi su Calcionews24.com Leggi la notizia su calcionews24

