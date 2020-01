Ama: su 58mila Und raggiunto 68% differenziata (Di giovedì 16 gennaio 2020) Roma – A Roma ci sono circa 130mila utenze tra ristoranti, bar, attivita’ commerciali di vario genere, uffici, enti, scuole e ospedali che effettuano una raccolta differenziata delle cosiddette utenze non domestiche. Ama svolge una parte di questo servizio, mentre per 58mila utenze la raccolta e’ stata affidata in appalto un anno e mezzo fa a quattro operatori che si occupano di 16 lotti. Dodici di questi stanno arrivando a scadenza e i risultati dell’ultimo anno di raccolta sono stati illustrati dal responsabile Risorse Umane della municipalizzata dei rifiuti, Marcello Bronzetti, in commissione capitolina Trasparenza: “Nel 2019 su queste 58mila utenze abbiamo raggiunto il 68% di raccolta differenziata, passando dalle 120mila tonnellate raccolte del vecchio appalto a 152mila su un totale raccolto di 222mila tonnellate: si tratta di due punti percentuali in ... Leggi la notizia su romadailynews

