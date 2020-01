Alba Parietti contro Tinto Brass: “Mi proponeva sceneggiature volgari, l’ho preso a parolacce” (Di giovedì 16 gennaio 2020) La conduttrice affida ad Instagram un lungo sfogo su Tinto Brass. Con il regista Alba ha avuto un rapporto tormentato, sin da quando rifiutò di recitare da protagonista nel film "Così fan tutte": "Tinto è un grandissimo maestro del cinema, ma voleva dar sfogo al suo bisogno di trasformare l’erotismo in volgarità". L'attrice accettò invece il ruolo ne "Il macellaio" di Aurelio Grimaldi, un flop nelle sale. Berlusconi le offrì 9 miliardi per lavorare a Mediaset, ma anche in quel caso disse di no: "Fu una cazz*** enorme". Leggi la notizia su gossip.fanpage

