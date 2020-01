Tripodi: tana per Zingaretti, anticorruzione a guida Pd (Di mercoledì 15 gennaio 2020) Roma – “Capisco che Astorre voglia ricompensare in qualche modo chi si e’ spesa per lui alle primarie per l’elezione del segretario regionale Pd e che e’ stata trombata alle elezioni nel suo paese, ma l’incarico scelto per lei da Zingaretti e compagni richiede imparzialita’ e indipendenza che la Dominici non puo’ garantire. Se si vuole rispettare la legge e i cittadini, il responsabile dell’anticorruzione del Consiglio regionale deve essere al di sopra di ogni sospetto”. Cosi’ il capogruppo della Lega Lazio, Angelo Orlando Tripodi, in merito all’individuazione di Barbara Dominici – esponente del Pd regionale e attuale capogruppo di ‘Costruiamo il domani’ al Consiglio comunale di Trevignano Romano – quale possibile Responsabile del servizio ‘Prevenzione della corruzione, ... Leggi la notizia su romadailynews

romadailynews : Tripodi: tana per Zingaretti, #anticorruzione a guida Pd: #Roma – “Capisco che Astorre… -