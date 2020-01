TFS Quota 100 in arrivo: sbloccato il pagamento, ecco i tempi (Di mercoledì 15 gennaio 2020) TFS Quota 100 in arrivo: sbloccato il pagamento, ecco i tempi L’articolo 23 del DL n. 4/2019 ha introdotto la possibilità di ricevere contestualmente all’accesso alla pensione, per i dipendenti pubblici, il trattamento di fine servizio in un’unica soluzione con tassi di interessi agevolati. All’articolo 23 del decreto si legge che il riconoscimento dell’indennità di fine servizio avviene al raggiungimento dei requisiti di accesso al sistema pensionistico. I dipendenti pubblici possono presentare richiesta di finanziamento di una somma pari all’importo dell’indennità di fine servizio maturata, alle banche o agli intermediari finanziari che aderiscono a un apposito accordo quadro. La somma massima è di €. 45.000,00. TFS Quota 100: mesi di ritardo Sulla questione si sono accumulati mesi di ritardo. Con notevoli difficoltà – ancora in essere – circa ... Leggi la notizia su termometropolitico

