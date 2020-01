Silvia Provvedi incinta? "La ex di Corona al quinto mese di gravidanza" - (Di mercoledì 15 gennaio 2020) Luana Rosato Il settimanale Chi svela che Silvia Provvedi è incinta: secondo il rotocalco, la "donatella mora" sarebbe al quinto mese di gravidanza Pare che la vita di Silvia Provvedi sia radicalmente cambiata da quando la ex di Fabrizio Corona ha trovato un nuovo amore: si dice, infatti, che sia incinta. A rivelare lo scoop è stato il settimanale Chi, secondo il quale la cantante mora de Le Donatella sarebbe già al quinto mese di gravidanza. Una notizia che, fino a questo momento, Silvia avrebbe deciso di tenere per sé, vivendo con assoluta riservatezza questa gioia. Una decisione nata, probabilmente, anche dall’indole del fidanzato Giorgio De Stefano che, come spiegato in una recente intervista, è una persona abbastanza discreta e riservata. È stato proprio lui a riportare la serenità nella vita di Silvia Provvedi, molto provata dalla relazione turbolenta vissuta con ... Leggi la notizia su ilgiornale

