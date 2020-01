"Qui i figli dell'alta borghesia". Polemiche per la presentazione di una scuola a Roma (Di mercoledì 15 gennaio 2020) In un plesso della scuola ci studiano i ragazzi “dell’alta borghesia” assieme ai figli “di colf e badanti che lavorano per le loro famiglie”, mentre nella sede che si trova “nel cuore del quartiere popolare di Monte Mario” alunni di “estrazione sociale medio-bassa”. A dare notizia della dettagliata» descrizione presente sul sito dell’Istituto Comprensivo di via Trionfale di Roma è stato oggi “Leggo”.A prendere le distanze l’Associazione dei presidi. “La scuola è un luogo educativo ed inclusivo, no a forme di categorizzazioni superficiali e inutili” sottolinea Mario Rusconi, presidente dell’ANP-Lazio spiegando: “La scuola non può evidenziare eventuali differenziazioni socio-culturali degli alunni iscritti poiché, tra l’altro, oltre a dare una ... Leggi la notizia su huffingtonpost

