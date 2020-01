Napoli, stamattina l’ultimo saluto all’imprenditrice Emma Naldi (Di mercoledì 15 gennaio 2020) Si sono svolti stamattina nella chiesa del Corpus Christi e Regina del Rosario in via Manzoni i funerali dell’imprenditrice Emma Naldi, proprietaria degli hotel Santa Lucia e Oriente a Napoli e dell’Hilton a Milano. Discendente di una nota famiglia di albergatori, Emma Naldi, primogenita di Nino e Adele Naldi, aveva proseguito le attività di famiglia assieme ai figli Francesca, Adele, Cristoforo e Roberto. Molto attiva anche nel sociale, l’imprenditrice aveva portato avanti con i fratelli la Fondazione «Don Guanella-Fernandes», che aiuta i ragazzi e le famiglie in difficoltà, e opera all’interno del centro Don Guanella, che fu costruito e donato dal nonno materno Roberto Fernandes, fondatore del gruppo, e da sempre punto di riferimento nel quartiere di Miano. Appassionata di equitazione come il padre Nino, Emma aveva gareggiato in gioventù in importanti ... Leggi la notizia su ildenaro

